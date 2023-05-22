الحشد الشعبي يطيح بداعشي ويفقد منتسباً ابتلعه الخالص

شفق نيوز / أطاحت استخبارات الحشد الشعبي، يوم الاثنين، بأحد عناصر داعش في صلاح الدين، فيما لقي منتسب بالحشد مصرعه غرقاً بمحافظة ديالى.

وجاء في بيان للحشد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز استخبارات اللواء 9 التابع إلى عمليات كركوك وشرق دجلة، أطاح بأحد عناصر داعش الإرهابي في قضاء الدور شرق محافظة صلاح الدين".

وأوضح البيان، أن "ذلك تم بعد متابعة مستمرة وجهود حثيثة قامت بها مفارز الاستخبارات، أسفرت عن اعتقال الإرهابي (م.ج.م) الذي كان يعمل مع التنظيم في قضاء الدور، والصادرة بحقه مذكرة قبض، حيث جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، بأن "منتسباً في الحشد الشعبي، قضى غرقاً في نهر الخالص قرب ناحية المنصورية (45 كم شمال شرق بعقوبة) خلال السباحة".

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "جثة المنتسب تم انتشالها ونقلها إلى دائرة الطب العدلي".