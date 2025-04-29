الحشد والسرايا.. اعتقال تاجر مخدرات "دولي" و"والي الجنوب".. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، إلقاء القبض على أحد كبار تجار المخدرات الدوليين في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية الأمن والانضباط - مديرية التحقيقات والأمن الوقائي التابعة للحشد الشعبي نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم نصب كمين محكم عقب استحصال الموافقات القضائية الأصولية، أسفر عن إلقاء القبض على المتهم (م. ح) وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز الأمني يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها مديرية الأمن والانضباط في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، ضمن جهودها المستمرة لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وشدد البيان على أن الحرب ضد المخدرات مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على آخر وكر للترويج والاتجار بهذه السموم التي تهدد شباب العراق وأمنه المجتمعي.

في السياق الأمني، أفادت استخبارات سرايا السلام، يوم الاثنين، بأنها تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (فراس أحمد الدليمي)، الملقب بـ"والي ولاية الجنوب"، والمصنّف من بين الأهداف "الخطيرة" خلال عملية أمنية في مدينة سامراء.

وبحسب وثيقة تنشرها، وكالة شفق نيوز، فأن مذكرة قبض قد صدرت بحق الدليمي وفق المادة (4 إرهاب)، مشيراً إلى أنه تم تسليمه إلى قسم استخبارات ومكافحة إرهاب سامراء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.