الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في محافظتين

شفق نيوز- نينوى/ صلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، يوم الخميس، عن المباشرة بعملية أمنية في عمق الجزيرة بين نينوى وصلاح الدين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أقسام الاستخبارات، والحركات، ومكافحة المتفجرات، واللواء 25 ضمن قيادة العمليات وبمشاركة مديريات هيئة الحشد الساندة، باشرت بعملية أمنية واسعة من محورين في عمق الجزيرة الرابطة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين، وذلك بهدف تطهير المناطق من خلايا تنظيم "داعش" وتأمينها بالكامل.

وشملت العملية الأمنية مناطق رويشدية، ومالحة البكارة، وطرطيعات، وأشكيج، والعواد، والصلال، حيث باشرت القوات بتمشيط وتفتيش هذه المناطق لملاحقة فلول عناصر "داعش".

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق محافظة نينوى، بحسب البيان.