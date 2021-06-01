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الحشد الشعبي يطلق عمليات أمنية في جبال "نفط خانه".. صور

Category: أمـن

Date: 2021-06-01T05:37:49+0000
الحشد الشعبي يطلق عمليات أمنية في جبال "نفط خانه".. صور

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، بأن الحشد الشعبي أطلق عمليات أمنية في جبال "نفط خانه" بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللواء الاول في الحشد الشعبي انطلق، فجر اليوم، بعمليات تفتيش وتطهير  في جبال نفط خانه، ( التابعة الى قضاء خانقين شمال شرقي ديالى).

وأوضح البيان، أن "هندسة الميدان في اللواء ذاته تمكنت من معالجة عبوة ناسفة في هذه  الجبال".

وزاد تنظيم "داعش" من هجماته المسلحة مؤخرا في مناطق شمال شرقي ديالى والتي كانت خاضعة لسيطرته ابان اجتياحه لمساحات تُقدر بثلثي العراق أواسط العام 2014.

 

 

 

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