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الحشد الشعبي يطلق "ثأر الأبطال" لتعقب داعش بمناطق غرب الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-09-10T07:17:42+0000
الحشد الشعبي يطلق "ثأر الأبطال" لتعقب داعش بمناطق غرب الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد اليوم الجمعة، انطلاق عملية "ثأر الابطال" الامنية، تستهدف الشريط الحدودي والمناطق الرخوة امنياً بمشاركة 4 الوية من الحشد الشعبي اضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة. 

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "انطلقت قواتنا فجر اليوم بعملية كبيرة تستهدف الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد مرورا بعدد من المناطق والاودية التي توصف بالمؤثرة امنيا تتخذها عصابات داعش الارهابية كملاذ آمن لها". 

وأضاف مصلح؛ ان "العملية جاءت بعد ملاحظة تحركات للعدو في عدد من تلك المناطق وثأر لشهداء حرس الحدود الابطال الذين استهدفوا قبل أيام".

وكان مصدر أمني أفاد، الإثنين (31 آب الماضي)، بسقوط ضحية من حرس الحدود وإصابة آخر وفقدان ثالث بهجوم مزدوج غربي العراق.

فيما أقدم تنظيم داعش الإرهابي يوم الأربعاء (الأول من أيلول الجاري) على قطع رأس جندي من حرس الحدود العراقي، قرب الحدود السورية، في حادثة تذكر بجرائم التنظيم الوحشية.

وتتصاعد هجمات داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقطعات الأمنية عبر عمليات وأساليب مختلفة، فيما تواصل القوات العراقية مطاردة فلول التنظيم وإيقاف نشاط خلاياه الإرهابية.

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