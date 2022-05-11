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الحشد الشعبي يصدر بياناً حول اصابة أحد قادته بحادث سير قرب كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-05-11T14:50:21+0000
الحشد الشعبي يصدر بياناً حول اصابة أحد قادته بحادث سير قرب كركوك

شفق نيوز/ أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاربعاء، استقرار الحالة الصحية لقائد محور الشمال الذي تعرض لحادث سير في محافظة كركوك.

وجاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معاون قائد محور الشمال بالحشد الشعبي عرفان عبد الحسين محمد (ابو مصطفى الامامي)، اصيب اثر حادث سير على طريق كركوك – داقوق، ونقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أن حالته مستقرة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "معاون قائد محور الشمال للحشد الشعبي التركماني، (أبو مصطفى الإماملي) أصيب ظهر اليوم، بجروح متفاوتة، جراء انقلاب عجلته على طريق طوز خورماتو – كركوك".

وكان نائب الأمين العام لمنظمة بدر "عبد الكريم يونس" والمكنى بـ"أبو مريم الأنصاري" قد لقي مصرعه يوم الجمعة الماضي، بحادث سير في محافظة ميسان جنوبي العراق، نتيجة انقلاب عجلته في ناحية علي الشرقي مما أدى إلى مصرعه واثنين من مرافقيه.

  

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