إنطلاق عملية أمنية واسعة شمال شرق ديالى

شفق نيوز/ شرعت قوات الحشد الشعبي، يوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.
وقال الحشد في بيان اليوم، إن العملية إنطلقت بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- ل نداء ديالي) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش.
وتُعَد العملية استكمالاً لعمليات” ثأر الشهداء” حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها، وفقا للبيان.
وأفاد مصدر أمني في إدارة منطقة "كرميان" يوم السبت بأن قوات البيشمركة نفذت عمليات تمشيط وتفتيش بين محافظة ديالى وإقليم كوردستان ضمن إجراءات وقائية لمنع أي هجمات لتنظيم داعش تستهدف نقاطها الحدودية.