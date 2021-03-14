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إنطلاق عملية أمنية واسعة شمال شرق ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-14T06:43:17+0000
إنطلاق عملية أمنية واسعة شمال شرق ديالى

شفق نيوز/ شرعت قوات الحشد الشعبي، يوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.

وقال الحشد في بيان اليوم، إن العملية إنطلقت بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- ل نداء ديالي) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش.

وتُعَد العملية استكمالاً لعمليات” ثأر الشهداء” حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها، وفقا للبيان.

وأفاد مصدر أمني في إدارة منطقة "كرميان" يوم السبت بأن قوات البيشمركة نفذت عمليات تمشيط وتفتيش بين محافظة ديالى وإقليم كوردستان ضمن إجراءات وقائية لمنع أي هجمات لتنظيم داعش تستهدف نقاطها الحدودية.

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