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الحشد الشعبي يشرع بعملية لملاحقة فلول داعش في أطراف خانقين

Category: أمـن

Date: 2022-05-10T06:25:39+0000
الحشد الشعبي يشرع بعملية لملاحقة فلول داعش في أطراف خانقين

شفق نيوز/ شرعت قوات الحشد الشعبي، صباح اليوم الثلاثاء، بعملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش في البساتين والمناطق النائية في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال آمر اللواء 23 في الحشد الشعبي بشير العنبكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من اللواءين ٢٣ و ٢٨ ومغاوير وأصناف القيادة شرعت بعملية دهم وتفتيش في مناطق علياوة وبستان بدرية وطوفان والمناطق المحاذية لنهر الوند بأطراف خانقين".

ولفت إلى أن "العملية انطلقت وفق معلومات استخبارية تفيد بمحاولة عناصر داعش التسلل لاستهداف أمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية عبر المناطق المذكورة".

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