الحشد الشعبي يزف أحد مقاتليه: ارتقى باشتباكات الطارمية

شفق نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، سقوط أحد منتسبيها ضحية، أثناء التصدي لعدد من الإرهابيين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المقاتل (إياد محمد حميد الشعباني) أحد منتسبي فوج الطارمية بالحشد الشعبي، ارتقى شهيدا بموقف بطولي لدى تصديه لفلول داعش في القضاء فجر اليوم، والذي اسفر عن قتل أربعة دواعش".

وكان مصدر أمني، قد أخبر وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، بقتل ثلاثة "إرهابيين" بعد مداهمات لمضافة تضم إرهابيين، والاشتباك معهم ضمن أحد بساتين قضاء الطارمية، وإصابة عنصر أمن بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

من جانبه، ذكر متحدث عسكري رسمي في بيان صدر لاحقاً، إن العملية كانت "نوعية" واستندت إلى "معلومات استخبارية دقيقة" من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، مضيفا أنه من خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية وقتل ثلاثة إرهابيين، وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.