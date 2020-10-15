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الحشد الشعبي يزج بـ12 الف مقاتل لتأمين زيارة دينية بالعراق

Category: أمـن

Date: 2020-10-15T12:02:26+0000
الحشد الشعبي يزج بـ12 الف مقاتل لتأمين زيارة دينية بالعراق

شفق نيوز/ افاد معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ياسر حسين، يوم الخميس، بمشاركة 12 ألف مقاتل بالحشد الشعبي في تأمين زيارة وفاة النبي في محافظة النجف.

وقال حسين في بيان اليوم ان "12 الف مقاتل بالحشد الشعبي في تأمين زيارة مرقد الإمام علي بمناسبة وفاة الرسول"، مؤكدا ان "الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة متكاملة وأخذت بنظر الاعتبار جميع التحديات والظروف الحالية".

وأضاف ان "الخطط الموضوعة لحماية مدينة النجف تمثلت بثلاثة محاور الأول اسند للعتبة العلوية لحماية المرقد المقدس وساحته، والمحور الثاني تأمين المدينة القديمة وأسندت مهام حمايتها الى الحشد الشعبي، والمحور الثالث تأمين النجف بأكملها وأوكلت مهمة حمايته الى الحشد الشعبي والشرطة المحلية وقوات الجيش".

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