الحشد الشعبي يرسل "فوج المهمات الخاصة" الى كركوك .. صور

شفق نيوز/ أرسل تشكيل العتبة العلوية للحشد الشعبي، يوم الاثنين، فوج المهمات الخاصة لإسناد القوات الأمنية في محافظة كركوك، للتصدي لهجمات تنظيم "داعش".

وقال الحشد في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيهات قيادة الحشد الشعبي باشر تشكيل العتبة العلوية بإرسال فوج المهمات الخاصة إلى محافظة كركوك للقضاء على بقايا فلول داعش وتجفيف منابعه"، لافتا الى ان " قوات الفوج تمركزت في مواقع حيوية ومهمة وستباشر مهامها في اسناد القوات الأمنية في تعزيز الامن والاستقرار في محافظة كركوك".

وكان الاسبوع الماضي قد شهد بعض النشاط لخلايا داعش، اذ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط سبع ضحايا وجرحى في هجوم لـ"داعش" على قضاء الحويجة في كركوك.

وتتكرر الهجمات التي يشنها مسلحو "داعش" في محافظة كركوك، وكذلك في محافظات ديالى وصلاح الدين منذ مطلع العام الحالي؛ برغم عمليات تمشيط مستمرة تشنها قوات الأمن العراقية في تلك المناطق.



