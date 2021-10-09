الحشد الشعبي يدخل حالة الإنذار القصوى

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي دخول قواته حالة الانذار القصوى اعتبارا من يوم السبت لتأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة غدا السبت.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "حرصا منا على ضمان سير العملية الانتخابية بدون اي خروقات امنية، يعلن الحشد الشعبي عن رفع حالة الانذار بين صفوف قواته الى درجة (جـ ) بدءا من اليوم السبت ٩ / ١٠ الساعة ١٨٠٠ لغاية يوم الاثنين ١١ من الشهر نفسه الساعة ٥٠٠ بالتوقيت العسكري".

ودعا الحشد، العراقيين، إلى "المشاركة في هذا الكرنفال استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا ولدعوات جميع القوى الخيرة وعدم انسياقه للاشاعات والدعايات المضللة التي تحاول ان تحد من مشاركة جميع ابناء هذا البلد عن ممارسة عملهم الديموقراطي".

وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت قوات الحشد الشعبي من التصويت الخاص لعدم تزويدها بقوائم الناخبين في الوقت المحدد.

ومن المقرر أن يدلي مقاتلو الحشد بأصواتهم في يوم الاقتراع العام غدا الأحد.