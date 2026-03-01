الحشد الشعبي يخلي مقاره في نينوى ويبقي على حراسات مشددة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأحد، بأن تشكيلات تابعة للحشد الشعبي باشرت بإخلاء عدد من مقارها داخل المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات صادرة من قيادة عمليات الحشد في نينوى عقب التصعيد الأمني في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراء شمل خصوصاً المكاتب ذات الطابع المدني أو تلك المرتبطة بأعمال غير قتالية"، مبيناً أن "المقار أُبقيت تحت حراسات مشددة وبأعداد محدودة من العناصر، بعد إبلاغ المنتسبين بإخلائها مؤقتاً".

وأوضح أن الخطوة تأتي في ظل التصعيد الأمني الأخير في المنطقة، وما رافقه من تطورات ميدانية، بينها هجمات وقصف طال مواقع في سهل نينوى، إلى جانب التوتر الإقليمي المتصاعد، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لأي طارئ.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن طائرة مسيّرة صغيرة ألقت قنبلة على نقطة تابعة للواء 50 التابع للحشد الشعبي، على الطريق العام لبلدة باتمايا ضمن قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل.

ويتبع لواء 50 إلى زعيم "فصيل بابليون" ريان الكلداني، ويشغل مواقع في قضاء تلكيف شمال الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار ألحق أضراراً مادية بكارافان داخل الموقع المستهدف، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأضاف أن الطائرة سقطت في محيط المنطقة عقب تنفيذ الهجوم، مشيراً إلى أن القوات الأمنية باشرت بإجراءات التفتيش والتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.