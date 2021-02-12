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الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش على ابراج الطاقة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-12T18:02:46+0000
الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش على ابراج الطاقة في ديالى

شفق نيوز/ احبطت قوات الحشد الشعبي، يوم الجمعة، هجوماً لتنظيم داعش استهدف ابراج الطاقة الكهربائية في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال مسؤول الاعلام الحربي للواء 23 من الحشد الشعبي حسين الحسيني لوكالة شفق، إن "الفوج الاول من اللواء 23، تصدى لهجوم شنه تنظيم داعش استهدف ابراج لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة "الصفرة" شمالي ناحية العظيم وطارد المهاجمين لمسافات طويلة واجبرهم على الفرار".

وأكد الحسيني "عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين صفوف الحشد ومنع عناصر داعش من استهداف الابراج".

وتتعرض ابراج الطاقة في ديالى لهجمات بين الحين والآخر أغلبها في المناطق النائية والوعرة.

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