الحشد الشعبي يحبط هجوماً لتنظيم داعش جنوب شرق الفلوجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بقيام عدد من عناصر تنظيم داعش، فجر اليوم الأربعاء، بالهجوم على قوات الحشد الشعبي في قضاء العامرية شرق محافظة الانبار غربي العراق.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن "عناصر التنظيم قاموا بالهجوم على إحدى النقاط الأمنية التابعة لقوات الحشد الشعبي في المدخل الغربي للقضاء" الذي يقع جنوب شرق مدينة الفلوجة.

واضاف أن "الهجوم لم يسفر عن اي خسائر بشرية، كونه لاقى ردا قويا من قوات الحشد، مما دفع التنظيم الى الفرار".

وبين المصدر، انه "تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل القضاء ومداخله، لمنع اي محاولة إرهابية تهدف إلى ترويع المواطنين".