سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الحشد الشعبي يحبط هجوماً "ارهابياً" بين محافظتين

Category: أمـن

Date: 2020-10-26T08:36:41+0000
الحشد الشعبي يحبط هجوماً "ارهابياً" بين محافظتين

شفق نيوز/ اعلن اللواء 23 من الحشد الشعبي، يوم الاثنين، عن احباط تعرض لتنظيم "داعش" بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

 وقال مسؤول الاعلام الحربي للواء حسين الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الفوج الرابع من لواء 23 تصدت لهجوم ارهابي شنه تنظيم داعش استهدف نقاط مرابطة امنية تابعة للحشد في قرية الميتة بين ديالى وصلاح الدين".

وأكد الحسيني، أن "قوات الحشد تمكنت من اصابة عدد من الدواعش"، مشيراً إلى أن "كاميرات المراقبة رصدت عناصر داعش وهم يقومون بسحب جرحى أو ربما قتلى التنظيم، ليفروا الى مناطق بعيدة داخل حدود صلاح الدين".

وتتعرض المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود عشرات القرى الشاغرة والخالية من السكان والتي تحولت الى ملاذات ومنطلقات لهجمات وعمليات تنظيم "داعش".

related

قتلى وجرحى بقصف استهدف ملعبا لكرة القدم جنوبي كركوك

Date: 2019-08-25 00:00:27
قتلى وجرحى بقصف استهدف ملعبا لكرة القدم جنوبي كركوك

داعش يشن هجوما جديدا في صلاح الدين والحشد يعلن التصدي له

Date: 2020-05-03 20:50:27
داعش يشن هجوما جديدا في صلاح الدين والحشد يعلن التصدي له

اختطاف شقيقة اوس الخفاجي واسرتها في ايران ومطالبة بفدية قدرها 100 الف دولار

Date: 2019-07-29 12:51:27
اختطاف شقيقة اوس الخفاجي واسرتها في ايران ومطالبة بفدية قدرها 100 الف دولار

رؤية برلمانية: استهداف مقرات الحشد الشعبي لن يتوقف لهذه الاسباب

Date: 2019-09-23 15:24:25
رؤية برلمانية: استهداف مقرات الحشد الشعبي لن يتوقف لهذه الاسباب

عشائر ترفض قراراً لعبد المهدي: هدفه تأسيس حرس ثوري عراقي

Date: 2019-07-02 19:38:46
عشائر ترفض قراراً لعبد المهدي: هدفه تأسيس حرس ثوري عراقي

احباط محاولة تسلل لداعش جنوب صلاح الدين

Date: 2020-08-30 04:45:38
احباط محاولة تسلل لداعش جنوب صلاح الدين

البنتاغون يعلن التحقيق بهجمات استهدفت الحشد الشعبي في العراق

Date: 2019-08-27 07:56:56
البنتاغون يعلن التحقيق بهجمات استهدفت الحشد الشعبي في العراق

الحشد الشعبي في صلاح الدين: مستمرون بعملياتنا رغم قرار نقلنا الى نينوى

Date: 2020-06-13 10:09:23
الحشد الشعبي في صلاح الدين: مستمرون بعملياتنا رغم قرار نقلنا الى نينوى