الحشد الشعبي يحبط هجوماً "ارهابياً" بين محافظتين

شفق نيوز/ اعلن اللواء 23 من الحشد الشعبي، يوم الاثنين، عن احباط تعرض لتنظيم "داعش" بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال مسؤول الاعلام الحربي للواء حسين الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الفوج الرابع من لواء 23 تصدت لهجوم ارهابي شنه تنظيم داعش استهدف نقاط مرابطة امنية تابعة للحشد في قرية الميتة بين ديالى وصلاح الدين".

وأكد الحسيني، أن "قوات الحشد تمكنت من اصابة عدد من الدواعش"، مشيراً إلى أن "كاميرات المراقبة رصدت عناصر داعش وهم يقومون بسحب جرحى أو ربما قتلى التنظيم، ليفروا الى مناطق بعيدة داخل حدود صلاح الدين".

وتتعرض المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود عشرات القرى الشاغرة والخالية من السكان والتي تحولت الى ملاذات ومنطلقات لهجمات وعمليات تنظيم "داعش".