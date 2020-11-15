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الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-11-15T17:16:11+0000
الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاحد باحباط هجوم لداعش استهدف  مضخات زراعية ومحولات كهربائية شمالي ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن عناصر من داعش هاجمت مضخات زراعية ومحولات كهربائية تعود للمزارعين في قرية "الوحدة" في حاوي العظيم شمال غربي الناحية.

واكد المصدر ان قوات من الحشد الشعبي لواء 23 تصدت لهم واشتبكت معهم ما تسبب بجرح 3 عناصر من الحشد الشعبي ولاذ المهاجمون بالفرار وان سيارات اسعاف وصلت مكان الحادث لنقل الجرحى الى المستشفى.

وتتعرض قرى ناحية العظيم الحدودية مع صلاح الدين الى هجمات وتعرضات مستمرة بسبب فراغات امنية شاغرة بين ديالى وصلاح الدين وضائعة امنيا بين عمليات ديالى وصلاح الدين.

 

 

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