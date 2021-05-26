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"الحشد الشعبي يتسلم القيادي المعتقل قاسم مصلح"

Category: أمـن

Date: 2021-05-26T19:08:47+0000
"الحشد الشعبي يتسلم القيادي المعتقل قاسم مصلح"

شفق نيوز/ تسلمت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، قائد عمليات الحشد في محافظة الأنبار، قاسم مصلح، الذي اعتقل في وقت سابق من اليوم، واقتيد إلى بغداد.

وقال النائب عن تحالف فتح المقرب من الحشد الشعبي فالح الخزعلي، في تغريدة له، "أطلاق سراح قائد عمليات الانبار قاسم مصلح واستلامه من قبل امن الحشد ويجب احترام السياقات القانونية، لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي الا من قبل الجهة التي ينتمي لها المنتسب".

من جانبه قال ‏مدير الإعلام في الحشد الشعبي مهند العقابي "انتهى الموضوع ووئدت الفتنة" حفظ الله العراق والعراقيين وزاد من هيبة ووحدة قواتنا الامنية البطلة بكل صنوفها وشكرا لمن ساهم بذلك.

وأوقفت قوة أمنية عراقية، صباح الأربعاء القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق مذكرة قضائية.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

وأثار اعتقال قاسم مصلح الذي ينحدر من محافظة كربلاء، استياء قادة في الحشد الشعبي، سرعان ما تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

ووصف القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيام مجاميع مسلحة بدخول المنطقة الخضراء بأنه "انتهاك خطير" للدستور العراقي، مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن.

وقال وكالة رويترز إن مصلح اعتقل لضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

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