الحشد الشعبي: لم نستخدم طائرات مسيرة في الاستعراض

شفق نيوز/ نفى الحشد الشعبي العراقي، يوم السبت، استخدام "طائرات مسيرة" في الاستعراض الذي جرى اليوم بمناسبة ذكرى تأسيسه، محذراً من "خلط الاوراق".

وقال اعلام الحشد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت صوراً لأسلحة ومعدات بينها طائرات مسيرة بالادعاء بانها شاركت في الاستعراض الذي اقامه الحشد الشعبي اليوم".

وأضاف "ننفي صحة هذه الصور"، مؤكداً أن "زج مثل هذه المعلومات المضللة في الاستعراض الناجح الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة وعدد كبير من القيادات الأمنية في البلد هدفه خلط الأوراق وضرب وحدة صف القوات المسلحة".

واستعرضت قوات الحشد الشعبي في العراق، صباح اليوم السبت، في محافظة ديالى، في أكبر استعراض لها منذ تأسيسها في الثالث عشر من حزيران 2014.

وذكرت وسائل اعلام أن الحشد ظهر في استعراضه بمعسكر أشرف، الذي كان سابقا معسكرا لـ"مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وهو يستعرض قواته وآلياته الجديدة، خاصة الطائرات المسيرة التي لم تستعرضها قوات الجيش العراقي في احتفالات عيد الجيش في مطلع شهر كانون الثاني الماضي.، وفق وسائل الاعلام تلك.

وحضر الاستعراض القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، وقيادات أمنية وعسكرية أخرى.

وفي الأيام الأخيرة، دخل الحشد الشعبي في توتر مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على خلفية اعتقال القيادي في الحشد، قاسم مصلح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في حزيران 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل بشمال العراق، ولعب دوراً كبيراً في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.