الحشد الشعبي: لا خسائر بشرية في قصف الجرف والكرمة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، فجر اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل خسائر بشرية في القصف الذي استهدف مواقع تابعة لها في الجرف بمحافظة بابل، وقضاء الكرمة شرقي الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي تعرضت عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء إلى استهداف جوي بعدة ضربات في قاطعين مختلفين"، مبينة أن "اللواء 45 ضمن قاطع جرف النصر في محافظة بابل استُهدف بثلاث ضربات جوية، فيما طال استهداف آخر قاطع الكرمة شرق محافظة الأنبار مستهدفاً موقع اللواء 31".

وأضافت الهيئة أن "هذه الاعتداءات لم تسفر عن أي خسائر بشرية تذكر".