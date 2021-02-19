الحشد الشعبي في نينوى ينفي وجود تسلل لداعش من سوريا ويؤشر اخطاراً قائمة

شفق نيوز/ نفت قيادة الحشد الشعبي في محافظة نينوى، يوم الجمعة، وجود عمليات تسلل او اختراقات لعناصر داعش من الحدود السورية نحو مناطق المحافظة، فيما أكدت تواجد عناصر التنظيم في مناطق مشتركة بين ثلاث محافظات عراقية.

وقال قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي لوكالة شفق نيوز، ان قواطع الحشد الشعبي والجيش في نينوى مغلقة بالكامل ولم تشهد اي تسللات او اختراقات لعناصر داعش منذ اشهر عدة بفعل اجراءات الرصد والمراقبة الفنية والميدانية في عموم قواطع المحافظة.

واشار الى ان اجهزة الرصد والاتصالات الحديثة المتوفرة لدى القوات الامنية، كشفت عدة محادثات بين عناصر داعش واسهمت بإحباط مخططات قبل وقوعها في عدة مناطق، محذرا في الوقت نفسه ان "هناك تحركات لعناصر داعش بالدراجات النارية او العجلات في اطراف قضاء الحضرغربي نينوى وتم معالجتها والسيطرة عليها، الى جانب استمرار الرصد والمراقبة والمتابعة الليلية على مدار 24 ساعة".

واكد المطروحي ان عناصر داعش ما زالوا يتواجدون في مناطق الجزيرة الشاسعة الممتدة بين حدود نينوى والانبار وصلاح الدين، مستدركاً "الا انهم عاجزون عن الظهور والتقدم صوب القطعات والمواقع الامنية، كما أن هناك تسللات في حدود ناحية تلال الباج شمالي صلاح الدين.

وتناقلت مواقع اعلامية انباءً عن تسلل وتحرك عناصر داعش من الحدود السورية والصحراء المتاخمة للانبار ونينوى نحو مناطق نينوى سعيا لتحريك خلايا نائمة في ثلاث محافظات ساخنة امنيا.