الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

شفق نيوز/ كشف الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، يوم الأحد، حقيقة قصف احد مقراته من قبل الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي على الحدود العراقية – السورية.

وقال القيادي في حشد الأنبار، قصي الأنباري، لوكالة شفق نيوز، ان "الانباء التي تحدثت عن قصف احدى مقرات الحشد الشعبي في الأنبار، غير صحيحة، ولا وجود لاي عملية قصف داخل الاراضي العراقية".

وبين الأنباري، ان "هناك ضربة جوية نفذها التحالف الدولي، وهو داخل الاراضي السورية، وليس العراقية، ولا نعرف من كان المستهدف بها، فهذه ليست داخل الاراضي العراقية".

وكانت انباء وردت من محافظة الانبار ذات الغالبية السنية والتي تقع غربي العراق تفيد بقصف التحالف الدولي ليلة امس مقرا للحشد الشعبي ومقتل احد القياديين في الحشد على اثرها.