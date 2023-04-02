الحشد الشعبي: غزوات رمضان انتهت وأصبحت عكسية ضد تنظيم داعش

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الأحد، أن ما تُسمى غزوات رمضان التي كانت يشنها تنظيم داعش قد انتهت في المحافظة بفعل خطط الانتشار والعمليات الاستباقية والرصد البري والجوي فيما اكدت ان الغزوات باتت عكسية تلاحق عناصر التنظيم.

وقال الناطق عن قيادة الحشد في ديالى صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز، ان "اكذوبة "غزوات رمضان" التي تستخدمها عناصر داعش للاساءة لهذا الشهر الفضيل شهر الطاعة والعبادات باتت من الماضي وأصبحت عبارة مستهلكة وتشوه الدين الاسلامي وتعري عناصر التنظيم الارهابي واذنابه".

واكد ان، قوات الامن والحشد ومنذ أكثر من عام ونصف العام نفذت خطة انتشار جديدة في محيط الوحدات الادارية الساخنة الممتدة من حوض حمرين واطراف خانقين وصولا الى حدود ديالى مع صلاح الدين وكركوك ترافقها عمليات استباقية ورصد جوي وقصف مستمر لبقايا الاوكار المتناثرة العاجزة حتى عن الظهور.

وبين الحسيني ان "العمليات والخطط الامنية انهت احلام و حملات داعش الإعلامية التي كان يطلقها مطلع كل شهر رمضان تحت مسميات الجهاد المزيف ونصرة الدين الاسلامي"، مشيرا الى ان ما "تُسمى غزوات رمضان باتت من الماضي وباتت عمليات عكسية تلاحق و تتقصى بؤر ومفارز داعش البائسة في المناطق الساخنة".

ويشن تنظيم داعش سنويا خلال شهر رمضان هجمات وعمليات مسلحة تستهدف القطعات الامنية والمناطق النائية والساخنة تحت مسمى "غزوات رمضان" في محاولة لاستغلال الرأي العام وكسب التعاطف الديني .