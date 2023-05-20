الحشد الشعبي: عدد مسلحي داعش انخفض الى 700 عنصر في العراق

شفق نيوز/ أفاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم السبت، بتراجع أعداد مسلحي تنظيم داعش إلى 700 عنصر في العراق إضافة إلى فقدانه مكانته الإعلامية.

وقال الفياض في كلمة القاها خلال المؤتمر الأمني المنعقد في نينوى، إنه "لن نسمح لدكتاتور ان يقهرنا مرة اخرى"، في إشارة إلى نظام البعث السابق الذي حكم العراق لقرابة أربعة عقود من الزمن.

واستطرد القول إن "الحشد كان الضد النوعي لداعش الارهابي"، مردفا بالقول إن داعش فقد حاضنته الاجتماعية وتراجعت أعداده بنسبة 28%.

وأضاف الفياض أن عدد عناصر داعش انخفض الى 700 عنصر وهذا يمثل انهيارا للتنظيم الإرهابي، مبينا داعش شهد تراجعا كبيرا في عمله بسبب المنجز الأمني للحشد والقوات الأمنية

ولفت إلى أن التنظيم المتشدد فقد الإعلام وهو مكون أساسي من مكوناته، منبها إلى أن مؤسسات داعش الاعلامية تعاني من ضعف كبير.

وأكد رئيس هيئة الحشد، أن قدرات داعش تراجعت كثيرا في مجال "الغزوات".