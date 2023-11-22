الحشد يعلن سقوط 8 ضحايا و4 جرحى بالقصف الأمريكي ويؤكد التزامه بتوجيهات القائد العام

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للهيئة في محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة 0230 من فجر اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023، تعرض عدد من مواقع هيئة الحشد الشعبي إلى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و4 جرحى".

وبينت أن "الاعتداءات شملت قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل، والتي استهدفت مقاتلينا الأبطال المرابطين أثناء اداء الواجب الوطني المقدس".

وتابعت الهيئة "نؤكد إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق".

وجددت الهيئة "التزامها الكامل والتام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة باعتبارها جزءاً من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية للعراق ولن تتردد بالقيام بأي واجب دفاعاً عن العراق وسيادته".

وصباح اليم الأربعاء، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "طيراناً مسيراً أمريكياً نفذ، فجر اليوم، ضربات على مقرات تابعة للحشد الشعبي (كتائب حزب الله) ضمن منطقة السعيدات في جرف الصخر (النصر)".

وقال إن "القصف أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين من الحشد، وإصابة اثنين آخرين".

من جهته، قال الجيش الأمريكي في بيان صدر فجر الأربعاء "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت رداً مباشراً على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

ولاحقاً قال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة القصف الجوي الذي شنته القوات الأمريكية واستهدفت به مقار الحشد الشعبي في "جرف النصر - جرف الصخر سابقاً" شمال محافظة بابل ارتفعت لتصل إلى ست ضحايا.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة "غير نهائية، وقابلة للزيادة بسبب خطورة الجروح التي أُصيب بها بعض المقاتلين".

وأمس الثلاثاء، تبنت القوات الامريكية "رسمياً" الهجوم الذي استهدف "عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله" غربي العاصمة بغداد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز، إن "القوات الأمريكية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.