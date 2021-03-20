الحشد الشعبي: داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة ويفر من "مثلث الموت"

شفق نيوز/ كشفت قيادة الحشد الشعبي - محور الشمال، يوم السبت، عن العثور على رسائل ووثائق لعناصر داعش في المناطق الساخنة بين ثلاث محافظات تكشف عن هزيمة التنظيم وتوصي قياداته وعناصره بالهروب الى مناطق اخرى.

وقال الناطق الرسمي عن محور الشمال، علي هاشم الحسيني، لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الامن والحشد وخلال عملياتها الأخيرة في المثلث الساخن الممتد بين شمالي ديالى وشرقي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك، عثرت على وثائق ورسائل لعناصر داعش يدعون فيها الى الفرار من تلك المناطق".

وبين ان "هذه الرسائل جاءت على خلفية فقدان التنظيم 90% من قدرته القتالية وامداداته اللازمة لاستمرار الهجمات والعمليات الإرهابية".

واكد الحسيني "ووفقا للمعطيات الميدانية والامنية فإن تنظيم داعش يلفظ انفاسه الاخيرة في اكبر معقل له بين كركوك وديالى وصلاح الدين بعد الوصول الى قلب مقاره وأخطرها وتدميرها بالكامل".

ولفت إلى أن التنظيم في تلك المناطق "بات مجرد عدة عناصر يتنقلون خفية بين الحفر والكهوف هربا من الملاحقة الامنية الى جانب حركة بعض العناصر مستخدمين دراجات نارية ضمن اسلوب التمويه والتخفي بعناوين مختلفة تبعد الأنظار".

واشار الى ان "ما يسمى بمثلث الموت كما كان يطلق عليه داعش بين المحافظات الثلاث بات من الماضي ولم يتبقى للتنظيم اي قواعد او منطلق يرتقى الى مستوى الخطر والتهديد الامني".

وشنت قوات الامن وتشكيلات الحشد الشعبي خلال شهر اذار الجاري حملات امنية شاملة مدعومة بالطيران الحربي لتطهير المناطق الساخنة بين ديالى وكركوك وصلاح الدين وأسفرت عن تدمير مقار قيادة داعش وعشرات الأوكار والمضافات الممولة لعمليات التنظيم ضمن عمليات "ثأر الشهداء".