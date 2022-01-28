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الحشد الشعبي: انخفاض تدفق مسلحي داعش من سوريا والداخلون يفرون للمناطق "الشاغرة"

Category: أمـن

Date: 2022-01-28T12:07:14+0000
الحشد الشعبي: انخفاض تدفق مسلحي داعش من سوريا والداخلون يفرون للمناطق "الشاغرة"

شفق نيوز/ اكدت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحافظة نينوى يوم الجمعة، انخفاض تسلل وتدفق مسلحي داعش من الحدود الغربية للعراق مع سوريا بنسبة 90% بفعل إجراءات التحصين والتنسيق الأمني المشترك.

وقال قائد العمليات خضير المطروحي لوكالة شفق نيوز؛ ان قيادة الحشد والقطعات الأمنية بمختلف صنوفها اتخذت إجراءات تأمين وتحصين للحدود الغربية مع سوريا بشكل محكم ومنعت تدفق وتسلل مسلحي داعش نحو المحافظات الغربية الساخنة والبؤر الساخنة بنسبة كبيرة.

وبين المطروحي؛ أن الإجراءات شملت تحصين الحدود بأسلاك شائكة وتكثيف نقاط المرابطة والتواجد الأمنية الى جانب مفارز الرصد والمتابعة التي ردعت جميع المحاولات للتحرك واختراق الحدود العراقية وتحييد نشاط المهربين بشكل كبير.

وأشار المطروحي؛ إلى أن نجاح خطة التحصين والحد من تسلل مسلحي التنظيم يعود الى التنسيق العالي مع العمليات المشتركة والتشكيلات الأمنية والبيشمركة ما ما حدّ من تسلل الإرهابيين.

وأكد قائد العمليات؛ أن العمليات الاستباقية والنوعية أجبرت عناصر التنظيم على الفرار نحو حوض حمرين في المناطق الشاغرة بين شمالي ديالى وشرقي صلاح الدين وجنوبي كركوك وصولا الى حدود قضاء مخمور بحثا عن مناطق شاغرة بعيدة عن الملاحقة الأمنية.

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