الحشد الشعبي: الإطاحة بداعشية في الموصل

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي العراقي، يوم الثلاثاء، اعتقال امرأة تنتمي الى تنظيم "داعش" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من استخبارات أمانة السر العام واللواء 59 بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من الإطاحة باحدى عناصر فلول داعش الإرهابي في الموصل.

وبين أن ذلك جاء خلال عملية امنية، موضحا أن القوة من القاء القبض على العنصر فلول “داعش” الإرهابي المدعوة “س.ص.أ” بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 / إرهاب في الموصل.

وأكد بيان الحشد أنه قد جرى اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المعتقلة.