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الحشد الشعبي: الوضع الامني في نينوى "مثالي" ولم تشهده المحافظة منذ 2003

Category: أمـن

Date: 2021-05-19T14:55:56+0000
الحشد الشعبي: الوضع الامني في نينوى "مثالي" ولم تشهده المحافظة منذ 2003

شفق نيوز/ اكدت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، يوم الاربعاء، ان الاوضاع الامنية في عموم المحافظة "مثالية"، مؤكدةً فقدان تنظيم داعش لكل مقومات التهديد الامني.

وقال قائد العمليات خضير المطروحي، لوكالة شفق نيوز، ان "اوضاع نينوى في عموم القواطع مثالية ولم تشهدها المحافظة منذ سقوط النظام السابق، بعد أن فقد داعش كل مقومات المواجهة والتهديد الامني واقتصار نشاطه على البحث عن ملاذات ومخابئ يحتمي بها".

واكد ان "تنظيم داعش فقد جميع امدادات التمويل ومقومات تصنيع المفخخات والعبوات الناسفة، بل حتى ادارة الهجمات الارهابية، مقارنة بالاعوام الماضية، وذلك بفضل خطط الانتشار الفاعلة والتنسيق بين الحشد الشعبي والاجهزة الامنية الاخرى".

واضاف أنه "تم تنفيذ سبع عمليات نوعية استباقية من قبل الحشد والقوات الامنية في مناطق نينوى، اثمرت عن قتل عدد من الدواعش وتدمير بؤر واوكار مخفية، الى جانب منع التنظيم من تنفيذ اي مما يطلق عليه (غزوات رمضان) التي كان يخطط لتنفيذها خلال شهر رمضان".

وفي شأن متصل، لفت المطروحي الى "سيطرة الحشد الشعبي والاجهزة الامنية والاستخبارية على جميع منافذ تهريب الادوية والمخدرات في المناطق الحدودية وتم احباط جميع عمليات التهريب واعتقال المتورطين بها بمدد قياسية".

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