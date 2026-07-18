الحشد الشعبي: السجن 15 عاماً لـ 4 إرهابيين من "ولاية الفلوجة" أطاح بهم أمن الهيئة

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، أن محاكمها المختصة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق أربعة مدانين بالانتماء الى تنظيم داعش ما تسمى بـ"ولاية الفلوجة" في محافظة الأنبار، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم، إثر اعتقالهم من قبل مديرية التحقيقات والأمن الوقائي التابعة للمديرية العامة للأمن والانضباط في الهيئة.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن الهيئة، فقد جاءت عملية إلقاء القبض على المحكومين استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهود ميدانية مكثفة، أسفرت عن تحديد أماكن وجودهم والإطاحة بهم وفق الأصول القانونية.