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الحسيني: ضحايا الحشد الشعبي ليسوا أجانب ومن حقهم الحصول على قطع أراضي (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2021-01-11T07:35:49+0000
الحسيني: ضحايا الحشد الشعبي ليسوا أجانب ومن حقهم الحصول على قطع أراضي (فيديو)

شفق نيوز/ طالب المتحدث باسم الحشد الشعبي/ محور الشمال، علي الحسيني، يوم الاثنين، بشمول ضحايا الحشد بتوزيع قطع الاراضي السكنية لذويهم.

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية الرسمية في العراق وضحاياه لا يختلفون عن ضحايا باقي القوات الأمنية من الجيش والشرطة وغيرهما في الحقوق".

واشار الى ان "توزيع قطع الاراضي السكنية لذوي الضحايا في محافظاتهم هو حق لهم لأنهم ضحايا العراق وليسوا من الاجانب والغرباء".

واضاف الحسيني ان "من حق كل شهيد دافع عن الوطن من القوات المسلحة ان يحصل على تعويض".

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