الحرس الثوري: مقتل طاقم طائرة أميركية عبر صاروخ للمقاومة العراقية

شفق نيوز- طهران

قال مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة إن طائرة تزويد بالوقود أميركية من طراز KC-135 في غرب العراق تم إسقاطها بصاروخ عبر "مجموعات المقاومة"، في إشارة إلى الفصائل الشيعية في العراق.

وقال متحدث باسم المقر في بيان إن الضربة تسببت بسقوط الطائرة ومقتل جميع أفراد طاقمها.

ولم يصدر توضيح بعد من قبل الفصائل العراقية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها اليوم، إن الطائرة فُقدت خلال عملية "Epic Fury" في أجواء صديقة، مؤكدةً أن الحادثة "لم تكن نتيجة نيران معادية أو صديقة"، دون أن تُفسّر ملابسات السقوط أو تُفصح عن مصير الطاقم.

وطائرة KC-135 ستراتوتانكر ناقلة وقود استراتيجية تؤدي دوراً محورياً في العمليات الجوية بعيدة المدى، إذ تُمكّن القاذفات والمقاتلات من البقاء في مناطق العمليات لفترات مطوّلة. وتعدّ من أكثر الأصول العسكرية الأمريكية حساسيةً في منطقة الشرق الأوسط.