سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحرس الثوري: العمليات العسكرية مستمرة في إقليم كوردستان حتى نزع سلاح الأحزاب المعارضة

Category: أمـن

Date: 2022-09-30T12:11:28+0000
الحرس الثوري: العمليات العسكرية مستمرة في إقليم كوردستان حتى نزع سلاح الأحزاب المعارضة

شفق نيوز/ أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، أن العمليات العسكرية مستمرة في إقليم كوردستان العراق لحين نزع سلاح الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران.

واتهم بيان العلاقات العامة في القوة البرية لحرس الثورة الإيراني، في بيان الأحزاب الكوردية المعارضة المتواجدة في الإقليم بـ"مشاركتها المباشرة في أعمال الشغب الأخيرة ، وكذلك اكتشاف وتحييد إحدى أكبر المخططات التخريبية في المنشآت النووية الإيرانية من قبل حزب (كوملة)".

كما اتهم البيان ايضا المسؤولين في اقليم كوردستان والعراق كافة بـ"عدم الإهتمام إلى تحذيرات إيران لتفكك مقرات تلك الأحزاب".

وذكر البيان أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري في رد حاسم وانتقامي، قامت بإطلاق نيران كثيفة على مراكز ومقار تلك الأحزاب التي تم تحديدها"، مبينا أن تلك الأحزاب "كانت تتابع أيضًا مهمة دعم اعمال الشغب الأخيرة في إيران".

وأضاف البيان أن القوة البرية للحرس الثوري قام بـ"استخدام جميع أنواع الصواريخ المدمرة والقتالية وطائرات المسيرة، وحتى الآن تم ضرب معظم الأهداف المحددة وتم تدميرها" في إقليم كوردستان.

وتابع البيان إن "سلسلة العمليات التي بدأت ستستمر حتى نزع سلاح" الأحزاب الكوردستانية الإيرانية المعارضة، مطالباً الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان "بإبداء مزيد من الجدية في مسؤولياتهم تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية كجار".

related

الاستخبارات تحبط محاولة هرب "ارهابي" الى اقليم كوردستان

Date: 2019-12-13 18:18:58
الاستخبارات تحبط محاولة هرب "ارهابي" الى اقليم كوردستان

صورتان .. سلطات الإقليم تسلم عنصرين من داعش إلى مكافحة الارهاب في العراق

Date: 2022-03-16 10:59:39
صورتان .. سلطات الإقليم تسلم عنصرين من داعش إلى مكافحة الارهاب في العراق

بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر الى العراق واقليم كوردستان

Date: 2020-03-14 09:18:09
بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر الى العراق واقليم كوردستان

جهاز مكافحة الارهاب بأقليم كوردستان يعلن اعتقال منفذ هجوم الموصل الأخير

Date: 2022-05-02 17:24:31
جهاز مكافحة الارهاب بأقليم كوردستان يعلن اعتقال منفذ هجوم الموصل الأخير

الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان

Date: 2020-11-18 08:51:24
الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان

أحدهما خطط لشن هجمات بكوردستان.. الإطاحة بقياديين اثنين في داعش

Date: 2021-09-11 15:09:10
أحدهما خطط لشن هجمات بكوردستان.. الإطاحة بقياديين اثنين في داعش

الجيش يحبط هجوماً صاروخياً كبيراً على معسكر للقوات التركية بنينوى ومناطق بالإقليم (صور)

Date: 2021-09-15 08:52:02
الجيش يحبط هجوماً صاروخياً كبيراً على معسكر للقوات التركية بنينوى ومناطق بالإقليم (صور)

تأكيداً لشفق نيوز.. مكافحة الإرهاب في الإقليم: مسيّرة تركية تقصف عجلة للعماليين في كلار وتوقع قتلى

Date: 2022-06-17 08:18:11
تأكيداً لشفق نيوز.. مكافحة الإرهاب في الإقليم: مسيّرة تركية تقصف عجلة للعماليين في كلار وتوقع قتلى