الحرس الثوري: العمليات العسكرية مستمرة في إقليم كوردستان حتى نزع سلاح الأحزاب المعارضة

شفق نيوز/ أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، أن العمليات العسكرية مستمرة في إقليم كوردستان العراق لحين نزع سلاح الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران.

واتهم بيان العلاقات العامة في القوة البرية لحرس الثورة الإيراني، في بيان الأحزاب الكوردية المعارضة المتواجدة في الإقليم بـ"مشاركتها المباشرة في أعمال الشغب الأخيرة ، وكذلك اكتشاف وتحييد إحدى أكبر المخططات التخريبية في المنشآت النووية الإيرانية من قبل حزب (كوملة)".

كما اتهم البيان ايضا المسؤولين في اقليم كوردستان والعراق كافة بـ"عدم الإهتمام إلى تحذيرات إيران لتفكك مقرات تلك الأحزاب".

وذكر البيان أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري في رد حاسم وانتقامي، قامت بإطلاق نيران كثيفة على مراكز ومقار تلك الأحزاب التي تم تحديدها"، مبينا أن تلك الأحزاب "كانت تتابع أيضًا مهمة دعم اعمال الشغب الأخيرة في إيران".

وأضاف البيان أن القوة البرية للحرس الثوري قام بـ"استخدام جميع أنواع الصواريخ المدمرة والقتالية وطائرات المسيرة، وحتى الآن تم ضرب معظم الأهداف المحددة وتم تدميرها" في إقليم كوردستان.

وتابع البيان إن "سلسلة العمليات التي بدأت ستستمر حتى نزع سلاح" الأحزاب الكوردستانية الإيرانية المعارضة، مطالباً الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان "بإبداء مزيد من الجدية في مسؤولياتهم تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية كجار".