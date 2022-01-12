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الحرب على المخدرات.. الأمن يطيح بتاجر ويضبط كميات كبيرة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-12T18:29:38+0000
الحرب على المخدرات.. الأمن يطيح بتاجر ويضبط كميات كبيرة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الأربعاء، القبض على تاجر مخدرات وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزته في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تأكيداً لمساعيها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المخدرات ، واستنادًا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 17 أحد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 25 وقوة برية من الفوج اعلاه ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني من القاء القبض على تاجر مخدرات وضبطت بحوزته 1 كغم من المخدرات".

وأضافت، "بعد التعمق معه بالتحقيق اعترف بوجود كمية اخرى في منزله حيث تم تفتيش المنزل وضبط 2 كغم من المخدرات وسلاح غدارة ومسدس صوتي و10 ملايين دينار واكياس صغيرة تستخدم لتعبئة المخدرات".

وتابعت الخلية، "بعد اكمال الاجراءات الاصولية تم تسليمه لجهة الطلب وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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