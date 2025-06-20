الحرب تمنع اصحاب "القبعات الحمر" من مغادرة العراق والقلق يصيب بلادهم

شفق نيوز/ ذكر موقع "ديفينس ميرور" المتخصص بالشؤون العسكرية، يوم الجمعة، أن جنود قوة هولندية متمركزة في العراق، لا يمكنهم المغادرة للعودة الى وطنهم، بسبب قيود الطيران المفروضة في الأجواء العراقية، في ظل الحرب الاسرائيلية الايرانية في المنطقة.

وبحسب خبر نشره الموقع وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن "الجنود يتبعون للفرقة الـ 11 المحمولة جوا والمعروفة ايضا باسم "القبعات الحمر"، وقد استكملوا مهمتهم بالعراق، إلا أن قيود السفر تحول دون مغادرتهم، من دون أن يتضح متى سيعاد فتح الاجواء".

ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة الدفاع الهولندية قوله، ان "سلامة الجنود هي الاولوية"، مشيرا الى ان "السلطات الهولندية تبحث الخيارات البديلة لاجلائهم من العراق".

واشار التقرير الى ان "هذه القوة الهولندية كانت مكلفة بمهام تأمين وحراسة في إطار مهمة حلف "الناتو" في العراق، حيث كانوا يتولون حماية المستشارين العسكريين والمدنيين العاملين في أنحاء بغداد"، مضيفا ان "هؤلاء المستشارين ينتمون الى دول عدة منضوية في "الناتو" ويساعدون في دعم مؤسسات العراق عسكريا وامنيا".

ولفت الموقع إلى أن "مسؤولي وزارة الدفاع الهولندية يتواصلون مع الجنود العالقين وعائلاتهم في هولندا لتوفير الدعم لهم".

ترجمة: وكالة شفق نيوز