الحدود العراقية تحبط تهريب 80 ألف حبة مخدّرة عبر "منطاد" مع الاردن

شفق نيوز- بغداد

أحبطت قوات الحدود العراقية، يوم الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة عبر منطاد على الشريط الحدودي، وذلك بعد يومين فقط من إفشال محاولة مماثلة بالأسلوب نفسه.

وأفادت قيادة القوات، بأن العملية أسفرت عن ضبط 80 ألف حبة مخدّرة كانت موضوعة داخل أكياس صغيرة معدّة للتهريب، مؤكدة أن محاولات التهريب المتكررة لن تنجح في اختراق منظومة المراقبة الحدودية.

وشدّدت قيادة قوات الحدود على أن مقاتليها يقظين وساهرين على أمن العراق ومجتمعه، في وقت أفاد مصدر أمني بأن عملية الاحباط جرت على الحدود مع الاردن.