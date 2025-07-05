الحدود العراقية – السورية آمنة.. قوات الحدود تنفي إزالة سواتر ترابية

شفق نيوز – بغداد

نفت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم السبت، صحة مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر جرافات قيل إنها تقوم بإزالة سواتر ترابية على الحدود مع سوريا.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المقطع المتداول يعود لإزالة ساتر ترابي داخل الأراضي السورية، وتحديدًا في محافظة حلب، ولا علاقة له بالحدود العراقية – السورية".

وأكدت أن "الحدود العراقية – السورية تشهد استقراراً أمنياً، وتخضع لتحصينات كبيرة ومنظومة مراقبة متطورة، فضلاً عن الرقابة المستمرة على مدار الساعة من قبل قواتنا الأمنية".

ودعت القيادة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار"، محذرة من "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروّج الشائعات أو ينشر معلومات مضللة، وفقاً للقوانين النافذة".