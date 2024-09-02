الحبس 12 عاماً لمدير زراعة الأنبار الأسبق والقضاء يدين تاجريّ مخدرات بذي قار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الأنبار، يوم الاثنين، ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات عن كل حكم بحق مدير زراعة الأنبار الاسبق عن جريمة هدر المال العام، فيما صدرت أحكام قضائية بحق تاجريّ مخدرات في ذي قار.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان قام بتزوير كتب رسمية تتعلق بتجهيز وشراء محاصيل زراعية".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن بحق تاجريّ مخدرات بواقع ست سنوات، وغرامة 10 ملايين دينار لكل واحد منهما، بعدما تمت إدانتهما بالتجارة بالمواد المخدرة".

وبين أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيراً إلى أن "أحد المدانين صاحب مولدة كهرباء أهلية كان يستغل موقعها لبيع المواد المخدرة على زبائنه".