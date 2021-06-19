الحبس لمنتسبين من قوات حرس الحدود العراقي لتواطؤهم مع شبكة تهريب إقليمية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية في نينوى، يوم السبت، أحكاماً بالحبس على منتسبين في قوات الحدود لتواطؤهم مع شبكات التهريب بين العراق وسوريا.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت أحكاماً بالحبس تراوحت بين سنة والسنة والنصف بحق خمسة منتسبين في قيادة فرقة الحدود السادسة، بتهمة التعاون مع عدد من مهربيّ الوقود والسجائر والمشروبات الكحولية والعجول والأغنام وغيرها، بين العراق وسوريا.

فيما اكد مصدر امني اخر لمراسل شفق نيوز، ان "عمليات التهريب على الحدود الادارية لمحافظة نينوى ما تزال متواصلة حتى اليوم خصوصاً بالقرب من قضاء سنجار ضمن المساحات التي تسيطر عليها الشرطة الاتحادية والتي استلمت مهام حماية الحدود فيها خلال الأشهر الماضية".