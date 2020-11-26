الحبس لمدير شركة بسبب عقد مع الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس عن صدور أحكام قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحيِّ المبرم ببن وزارة التربية وإحدى الشركات الخاصة .

وصرحت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في القضيَّة، بإصدار المحكمة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة التربية؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة إعداد المدان ملحقاً للعقد .

وتابعت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق المدير المفوض للشركة المتعاقدة مع الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٤٥٦) من قانون العقوبات؛ وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد.

وكانت الهيئة قد حققت في المخالفات المرتكبة بعقد التأمين الصحيِّ لوزارة التربية وشبهات الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين وأحالت القضيَّة إلى القضاء.