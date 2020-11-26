سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الحبس لمدير شركة بسبب عقد مع الحكومة العراقية

Category: أمـن

Date: 2020-11-26T07:00:31+0000
الحبس لمدير شركة بسبب عقد مع الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس عن صدور أحكام قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحيِّ المبرم ببن وزارة التربية وإحدى الشركات الخاصة .

وصرحت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في القضيَّة، بإصدار المحكمة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة التربية؛  استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة إعداد المدان ملحقاً للعقد .

وتابعت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق المدير المفوض للشركة  المتعاقدة مع الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة  (٤٥٦) من قانون العقوبات؛ وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد.

 وكانت الهيئة قد حققت في المخالفات المرتكبة بعقد التأمين الصحيِّ لوزارة التربية وشبهات الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين وأحالت القضيَّة إلى القضاء.

related

الحبس لمسؤولين عراقيين سابقين

Date: 2020-11-22 09:13:26
الحبس لمسؤولين عراقيين سابقين