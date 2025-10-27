الحبس لمدانين بشراء بطاقات انتخابية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنح الاعظمية، يوم الاثنين، حكماً بالحبس لمدانين بشراء بطاقات انتخابية في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنح الاعظمية، أصدرت حكما بالحبس لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين عن جريمـة شراء بطاقات انتخابية".

وبحسب البيان، فإن "الحكم صدر بحقهم وفقا لأحكام المادة 32/ ثانيا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 131 منه".

وتتواصل ظاهرة شراء وبيع بطاقات الناخبين في العراق، مع تسابق بعض المرشحين للفوز بمقاعد في الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

فيما تعلن الجهات الأمنية بين الحين والآخر عن القبض على أشخاص يقومون بشراء البطاقات الانتخابية، رغم تأكيدات المفوضية العليا للانتخابات بأن الاقتراع لن يتم عبر بصمة الوجه أو بصمات الأصابع.