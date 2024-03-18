الحبس لـ9 مهندسين في دائرة ماء ذي قار ومدير شرطة النجف لإدانته باستلام "رشوة"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار اليوم الاثنين، بأن محكمة جنح نزاهة المحافظة أصدرت حكما بالحبس بحق العديد من المهندسين في أحد الدوائر الخدمية بمركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح النزاهة في ذي قار أصدرت حكما بالحبس لمدة 6 أشهر بحق 9 مهندسين في مديرية ماء المحافظة نتيجة ارتكابهم مخالفات وظيفية في العمل، والمغالاة في أسعار احد المشاريع الخدمية بمدينة الناصرية".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

من جانب اخر، اصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالحبس 3 سنوات بحق مدير شرطة الأحداث في المحافظة وغرامة 10 ملايين دينار بعدما تمت إدانته باستلام رشوة قيمتها 300 ألف دينار من قبل أحد المراجعين".

ولفت المصدر إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".