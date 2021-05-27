الحبس بحق مدير بلدية الناصرية السابق وأحد الموظفين

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي في ذي قار، يوم الخميس، بصدور حكم بالحبس سنة واحدة بحق مدير بلدية الناصرية السابق وأحد الموظفين بعد ادنتهما بالاهمال الوظيفي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الناصرية في محافظة ذي قار أصدرت، اليوم، حكماً بالحبس سنة واحدة ضد مدير بلدية الناصرية السابق احمد ريكان واحد الموظفين.

وأوضح أن الحكم صدر نتيجة إدانته بالإهمال الوظيفي وفقاً لمواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وسبق أن أصدرت محكمة جنح الناصرية للقضايا الخاصة بالنزاهة، حكمًا في تشرين الاول 2019، بالحبس البسيط بحق مدير بلدية الناصرية أحمد ريكان ثجيل الحسيني.