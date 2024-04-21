الحبس الشديد وإخراج من الخدمة بحق منتسب مرور تشاجر مع آخر في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، أحكاماً بحق منتسبين تشاجرا في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، فيما أفرجت عن منتسب ثالث.

وقالت الوزارة في بيان ، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الثالثة/ المحكمة الثانية، أصدرت حكماً بحق منتسب مرور تشاجر مع منتسب آخر من قوات الشرطة الاتحادية بالحبس الشديد سنة وستة أشهر مع إخراج من الخدمة، فيما حكمت على أحد منتسبي مفرزة الشرطة الاتحادية بغرامة مالية لمخالفته قوانين السير المروري وقررت الإفراج عن المنتسب الثالث الذي كان يرافقه.

وبينت الوزارة، أن ذلك جاء بعدما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد منتسبي المرور ومفرزة من قوات الشرطة الاتحادية ترجلوا من عجلتهم وتشاجروا فيما بينهم في أحد تقاطعات منطقة المنصور في العاصمة بغداد أمام أنظار المواطنين، مبينة أنه بعد إجراء التحقيق بهذا الحادث وإحالتهم الى القضاء صدرت الأحكام.

وأكدت وزارة الداخلية على أنها لن تسمح بأي سلوك يسيء إلى جهودها التي تبذلها من أجل خدمة المواطنين وتشدد على جميع المنتسبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية في إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة والموضوعية والكفاءة خاصة خلال أدائهم الواجب.