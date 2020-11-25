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الحبس الشديد لمسؤول حكومي عراقي

Category: أمـن

Date: 2020-11-25T07:32:47+0000
الحبس الشديد لمسؤول حكومي عراقي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الاربعاء عن صدور قرار حكمٍ حضوري بحقِّ مسؤول في ديوان محافظة كركوك،  مبينةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة ارتكابه جريمة الرشوة.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،  بإصدار محكمة جنايات كركوك/الهيئة الثانية حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدير قسم التخطيط العام في ديوان المحافظة؛  استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ثانياً/١لسنة ١٩٨٣) واستدلالاً  بالمادة (٣/١٣٢) من قانون العقوبات.

وتابعت الدائرة مبينةً أن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها تشير إلى ارتكاب المدان جريمة الرشوة من خلال طلبه مبالغ من قيمة مشروع إعادة تأهيل أملاك بلديَّة الحويجة مقابل إحالة المشروع، وأخذه مبالغ من مقاولين مقابل إحالة مشاريع أخرى عليهم.

وبينت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود،  وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛  فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ والغرامة؛  استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة.

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