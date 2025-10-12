بغداد وميسان..الحبس الشديد بحق معتدين على رجل مرور و المؤبد لتاجر مخدرات

شفق نيوز- بغداد/ ميسان

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد، الحكم بالحبس الشديد بحق مدانين اعتديا على شرطي مرور، والسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، في بغداد وميسان.

وذكر المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدانين اثنين عن جريدة الاعتداء على شرطي مرور، في بغداد"، مبينا أن "المدانين أقدما بالاعتداء على منتسب بالضرب المبرح أثناء تأدية واجبه في قضاء المحمودية".

وأضاف البيان، أنه "صدر الحكم بحقهما استنادا لأحكام المادة 38/ثانيا/الشق الثاني من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".

وبحسب بيان آخر لمجلس القضاء ورد للوكالة، فإن "محكمة جنايات ميسان، أصدرت، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف أنه "ضبط بحوزة المدان 708 غرام من مادة الميثيل امفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأشار البيان، إلى أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".