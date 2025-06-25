الحبس الشديد سنتين لـ4 من أعضاء جماعة محظورة في الناصرية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنح الناصرية في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق أربعة أشخاص ينتمون إلى "جماعة القربان".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر بعد ثبوت انتماء المتهمين الأربعة إلى جماعة القربان المنحرفة، وإدانتهم بتوجيه إهانة إلى رمز ديني موضع تقديس لدى طائفة دينية.

وأضاف أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وتمكنت قوات الأمن العراقية من إلقاء القبض على العشرات من عناصر هذه الجماعة في محافظات واسط والبصرة والمثنى والديوانية، وذلك بعد تنفيذها طقوساً متطرفة شملت محاولات انتحار.

ويعتقد أتباع هذه الجماعة أن الإمام علي بن أبي طالب هو بمثابة إله، ويتبعون طقس إجراء قرعة بين أعضائها، حيث يُقدم من يظهر اسمه قرباناً للإمام.

يُذكر أن جماعة "القربان" محظورة في العراق، حيث يجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.