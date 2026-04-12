من "شقاوات الأعظمية" لتجار "الميثيل".. أحكام بالحبس والمؤبد بحق 7 مدانين في بغداد والأنبار

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق خمسة مدانين، إثر تورطهم بتهديد وابتزاز أصحاب شركات ومطاعم ومحال تجارية في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدانين أقدموا على "مساومة" الضحايا ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية تحت مسمى عصابة "شقاوات الأعظمية".

وأوضح البيان أن الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.

وعلى صعيد آخر أعلن المجلس في بيان ثان، أن محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين بالاتجار بالمواد المخدرة.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، فإنه تم ضبط بحوزة المدانين 25 ألف حبة مخدرة من مادة "الميثيل امفيتامين" المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وأشار البيان، إلى صدور الحكم بحقهما استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.