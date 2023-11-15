الحبس الشديد بحق "هاكر" بث مشاهد "اباحية" على شاشة اعلانات ببغداد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنح الكرادة حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق احد الاشخاص الذي قام بقرصنة شاشة اعلانية في منطقة الكرادة خلال شهر آب الماضي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المتهم قام بتهكير احدى الشاشات الاعلانية في منطقة الكرادة وبث مشاهد مخلة بالحياء والذوق العام".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 403 من قانون العقوبات".

وكانت السلطات العراقية أطفأت في آب أغسطس الماضي شاشات الإعلانات في شوارع بغداد بعدما تعرضت إحداها لعملية قرصنة نتج منها عرض مشاهد إباحية أمام العامة في وسط العاصمة.