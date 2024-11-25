الحبس الشديد بحق مدان يروج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، يوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان ألقي القبض عليه جنوبي بغداد، وعثر داخل منزله على أسلحة ومستمسكات وموبايلات وجهاز حاسوب، إضافة إلى منشورات تخص حزب البعث المحظور".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 8/ أولاً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".